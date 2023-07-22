Украина работает над производством собственных снарядов "натовского" калибра, - Чернев

"Относительно снарядной программы. Снарядная программа запустилась еще в прошлом году и каждый год у нас есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снаряда. Работаем над тем, чтобы производить 155-мм снаряд также в Украине. Очень заметен рост месяц к месяцу по производству этих снарядов в Украине", - отметил Чернев.

При этом заместитель председателя Комитета ВР отметил, что снаряды производит не только государство, но и частные подрядчики.

"Это производит не только государство. А и частные подрядчики, которые производят частично какие-то корпуса к минам или еще что-то другое. Но мы задействуем максимально все ресурсы для того, чтобы увеличить эту снарядную программу", - пояснил парламентарий.

Кроме того, он рассказал, что произведенные в Украине снаряды стоят втрое дешевле, чем зарубежные.

"Снаряд, который производится в Украине, стоит втрое дешевле чем то, что мы закупаем в других странах. Например 122-мм снаряд или 152-мм снаряд. Потому что там есть, скажем так, наценка некоторых продавцов, которые хотят наживаться на войне Но мы вынуждены и за такие цены покупать. Поэтому мы хотим максимально перекрыть своим производством", - отметил Чернев.

"Натовский" калибр

Отметим, что 155 мм калибр является стандартом НАТО. Этот калибр обычно используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах.

Считается, что 155 мм калибр достигает хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра между странами НАТО упрощает логистику.

Это привело к устареванию оружия большего калибра, такого как 175 мм и 203 мм, хотя некоторые военные до сих пор сохранили 105 мм оружие из-за меньшего веса и мобильности.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

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