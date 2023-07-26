Украина работает над продолжением действия закона о ленд-лизе, - посол Маркарова

"В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем, над продлением срока действия этого закона", - сообщила посол.

По ее словам, в Белом доме уже почти одобрили продолжение действия закона "Сейчас с Сенатом работаем", - сказала она.

"Опять же, надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам грантовые средства в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно, чтобы оно также оставалось возможным . Поэтому такая комплексная работа сейчас по всем направлениям", - рассказала Маркарова.

Ленд-лиз

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно. По данным Пентагона, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 43 млрд долларов.