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Украина работает над продолжением действия закона о ленд-лизе, - посол Маркарова

Фото: посол Украины в Вашингтоне Оксаны Маркарова (Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина надеется на продление Соединенными Штатами бесплатной военной помощи Киеву. Однако опция с ленд-лизом также рассматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой "Радіо Свобода".

"В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем, над продлением срока действия этого закона", - сообщила посол.

По ее словам, в Белом доме уже почти одобрили продолжение действия закона "Сейчас с Сенатом работаем", - сказала она.

"Опять же, надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам грантовые средства в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно, чтобы оно также оставалось возможным . Поэтому такая комплексная работа сейчас по всем направлениям", - рассказала Маркарова.

Ленд-лиз

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно. По данным Пентагона, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 43 млрд долларов.

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