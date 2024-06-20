Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot, - Зеленский

Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

"Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также", - сказал президент.

Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе.

"Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot", - сказал Зеленский.

Преимущество системы Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, он эффективен против различных воздушных угроз, в том числе баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Во-вторых, Patriot обладает высокой точностью и дальностью поражения, что позволяет защищать крупные города и стратегически важные объекты.

В контексте войны с Россией, такие системы могут существенно усилить противовоздушную оборону Украины, защищая критически важные инфраструктуры и снижая риск авиаударов и ракетных атак.