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Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot, - Зеленский

Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина работает над поставками и получением еще нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

"Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также", - сказал президент.

Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе. 

"Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot", - сказал Зеленский.

Преимущество системы Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, он эффективен против различных воздушных угроз, в том числе баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. 

Во-вторых, Patriot обладает высокой точностью и дальностью поражения, что позволяет защищать крупные города и стратегически важные объекты. 

В контексте войны с Россией, такие системы могут существенно усилить противовоздушную оборону Украины, защищая критически важные инфраструктуры и снижая риск авиаударов и ракетных атак.

Сегодня же Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

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