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Украина работает над дополнительным безопасным выездом жителей Олешек, - Лубинец

19:55 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Лубинец (t.me/dmytro_lubinetzs)

В Украине готовится возможность дополнительного безопасного выезда гражданского населения из временно оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его словам, после успешного проведения первой гуманитарной миссии в его офис продолжают поступать многочисленные обращения жителей Олешковской громады, которые изъявляют желание выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

В настоящее время команда специалистов прорабатывает возможность организации дополнительного коридора. Для этого нужно согласовать все безопасные и гуманитарные условия.

"Мы продолжаем собирать и актуализировать информацию о каждом таком человеке: уточняем местонахождение, состояние здоровья, мобильность, состав семьи, наличие документов и потребность в медицинском или специальном транспорте", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

Как подать заявку на выезд

"Те, кто уже обращался ко мне, не оставлены без внимания! Информация о них сохранена и прорабатывается. Если обстоятельства изменились, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные важно сообщить нам об этом", - подчеркнул омбудсмен.

Подать новые заявки или уточнить данные можно по номерам в WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

"Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие уехать, имели такую возможность безопасно и добровольно", - заявил Лубинец, уточнив, что следующая инициатива планируется исключительно для Олешек и окрестных населенных пунктов.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Договоренность была реализована при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках гуманитарной операции в регион доставили важную помощь для местных жителей. Также эвакуировали около 800 гражданских, находившихся под угрозой из-за боевых действий и оккупации.

Отметим, Лубинец сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения новых гуманитарных миссий на временно оккупированных территориях.

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ОлешкиВойна в УкраинеДмитрий Лубинец