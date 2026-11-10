Украина работает над дополнительным безопасным выездом жителей Олешек, - Лубинец

По его словам, после успешного проведения первой гуманитарной миссии в его офис продолжают поступать многочисленные обращения жителей Олешковской громады, которые изъявляют желание выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

В настоящее время команда специалистов прорабатывает возможность организации дополнительного коридора. Для этого нужно согласовать все безопасные и гуманитарные условия.

"Мы продолжаем собирать и актуализировать информацию о каждом таком человеке: уточняем местонахождение, состояние здоровья, мобильность, состав семьи, наличие документов и потребность в медицинском или специальном транспорте", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяют пожилым людям, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

Как подать заявку на выезд

"Те, кто уже обращался ко мне, не оставлены без внимания! Информация о них сохранена и прорабатывается. Если обстоятельства изменились, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные важно сообщить нам об этом", - подчеркнул омбудсмен.

Подать новые заявки или уточнить данные можно по номерам в WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

"Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие уехать, имели такую возможность безопасно и добровольно", - заявил Лубинец, уточнив, что следующая инициатива планируется исключительно для Олешек и окрестных населенных пунктов.