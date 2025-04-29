Украина стремится расширить сотрудничество по безопасности в рамках Триморья: Зеленский назвал 3 направления

После вчерашнего масштабного энергетического кризиса в Испании и Португалии президент Владимир Зеленский призвал государства региона Триморья к углублению сотрудничества в сфере безопасности. Украина предложила три ключевых направления для совместных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram .

"Мы все увидели, что произошло с нашими друзьями в Испании и Португалии - серьезный энергетический кризис. Обе страны были на грани блэкаута. К счастью, им удалось восстановить большинство электроснабжения. Но сам факт того, что такой масштабный сбой может произойти, - это вызов. Вызов, на который мы должны ответить. И ответить вместе", - отметил Зеленский в своем выступлении на саммите Триморья.

Президент добавил, что война научила Украину не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, а и как противостоять кибератакам и другим угрозам. Она имеет уникальные знания и опыт и готова ими делиться с партнерами в тесном сотрудничестве.

"Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья", - предложил Зеленский.

Три главных направления сотрудничества

Зеленский также определил три ключевых направления, по которым должно осуществляться сотрудничество стран в этом формате. Во-первых, главное внимание должно быть сосредоточено на энергетике.

"Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет", - отметил глава государства.

Во-вторых, по его словам, необходимо обеспечить резервное питание, чтобы было больше способов поддерживать друг друга.

"Энергосети, трубопроводы, системы связи - вся критическая инфраструктура должна строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", - подчеркнул Зеленский.

А третьим направлением сотрудничества должен стать транспорт: в регионе Триморья следует улучшить логистику.

"Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю - на случай, если что-то произойдет в регионе", - добавил президент.

Но чтобы все эти три направления действительно надежно работали, Украине нужен стабильный мир, резюмировал Зеленский.