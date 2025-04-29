Украина стремится расширить сотрудничество по безопасности в рамках Триморья: Зеленский назвал 3 направления
После вчерашнего масштабного энергетического кризиса в Испании и Португалии президент Владимир Зеленский призвал государства региона Триморья к углублению сотрудничества в сфере безопасности. Украина предложила три ключевых направления для совместных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
"Мы все увидели, что произошло с нашими друзьями в Испании и Португалии - серьезный энергетический кризис. Обе страны были на грани блэкаута. К счастью, им удалось восстановить большинство электроснабжения. Но сам факт того, что такой масштабный сбой может произойти, - это вызов. Вызов, на который мы должны ответить. И ответить вместе", - отметил Зеленский в своем выступлении на саммите Триморья.
Президент добавил, что война научила Украину не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, а и как противостоять кибератакам и другим угрозам. Она имеет уникальные знания и опыт и готова ими делиться с партнерами в тесном сотрудничестве.
"Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья", - предложил Зеленский.
Три главных направления сотрудничества
Зеленский также определил три ключевых направления, по которым должно осуществляться сотрудничество стран в этом формате. Во-первых, главное внимание должно быть сосредоточено на энергетике.
"Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет", - отметил глава государства.
Во-вторых, по его словам, необходимо обеспечить резервное питание, чтобы было больше способов поддерживать друг друга.
"Энергосети, трубопроводы, системы связи - вся критическая инфраструктура должна строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", - подчеркнул Зеленский.
А третьим направлением сотрудничества должен стать транспорт: в регионе Триморья следует улучшить логистику.
"Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю - на случай, если что-то произойдет в регионе", - добавил президент.
Но чтобы все эти три направления действительно надежно работали, Украине нужен стабильный мир, резюмировал Зеленский.
Инициатива Триморья
Триморье - это международная экономическая и инфраструктурная инициатива, которая объединяет 13 стран ЕС, имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. В нее входят Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Греция, Эстония.
Украина стала ассоциированным партнером Триморья в 2023 году. Тогда во время саммита в Бухаресте ассоциированными партнерами Триморья стали Украина и Молдова.
Нынешний саммит Триморья начался вчера, 28 апреля, в Варшаве.
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