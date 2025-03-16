Украина стремится достичь мира в этом году, но Путин хочет войны, - Сибига

Глава МИД подчеркнул, что Украина хочет закончить войну в этом году и не будет препятствовать мирному процессу. Однако Путин не желает мира и хочет войны.

Сибига добавил, что мир ждет ответа от Москвы о предложении по прекращению огня.

Министр сообщил, что украинская группа начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта длиной более 1 300 километров. Украина проведет консультации с США и другими странами, поскольку может потребоваться участие международного персонала для мониторинга за режимом тишины.

Сибига назвал Японию "ближайшим партнером в Азии" и поблагодарил за поддержку. На вопрос о том, какой помощи Украина ожидает от Японии больше всего, министр ответил, что нужна помощь в восстановлении.