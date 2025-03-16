Украина стремится достичь мира в этом году, но Путин хочет войны, - Сибига

Украина хочет достичь мира уже в этом году. Но российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в интервью NHK.
Глава МИД подчеркнул, что Украина хочет закончить войну в этом году и не будет препятствовать мирному процессу. Однако Путин не желает мира и хочет войны.
Сибига добавил, что мир ждет ответа от Москвы о предложении по прекращению огня.
Министр сообщил, что украинская группа начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта длиной более 1 300 километров. Украина проведет консультации с США и другими странами, поскольку может потребоваться участие международного персонала для мониторинга за режимом тишины.
Сибига назвал Японию "ближайшим партнером в Азии" и поблагодарил за поддержку. На вопрос о том, какой помощи Украина ожидает от Японии больше всего, министр ответил, что нужна помощь в восстановлении.
Напомним, по результатам переговоров в Саудовской Аравии делегация США предложила ввести всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Украина согласилась на предложение, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.
Чтобы обсудить предложение, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву на этой неделе. Впрочем, Путин не дал окончательного ответа. Он заявил, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В Кремле отметили, что именно такой "сигнал" передали США.
Европейские лидеры также выражают сомнения в том, что Россия придержится прекращения огня.
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