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Украина должна победить в войне, иначе это будет только началом, - Писториус

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна победить в войне против Российской Федерации, в противном случае это будет только началом российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По словам Писториуса, военная помощь Запада Украине является способом сдерживать другие российские нападения.

"Россия ведет жестокую захватническую войну против Украины. И если Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.) добьется своего, это будет только началом. Поскольку ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции не изменили направление движения Путина, наша демонстрация силы является правильным ответом", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, несмотря на любой предложенный мирный план по прекращению войны в Украине, украинцы и дальше будут бороться за свою свободу.

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