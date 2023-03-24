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Украина вернула тела 83 погибших бойцов

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Украина, Пятница 24 марта 2023 11:31
Украина вернула тела 83 погибших бойцов Фото: в Украину вернули тела 83 погибших бойцов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 24 марта, состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 83 погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что работает "горячая линия" Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Как сообщалось, 3 марта в Украину удалось вернуть тела 17 погибших военных.

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