Україна повернула тіла 83 загиблих бійців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

В Мінреінтеграції нагадали, що працює "гаряча лінія" Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247 . Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26 . У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21 .

Як повідомлялося, 3 березня в Україну вдалося повернути тіла 17 загиблих військових.

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