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Україна повернула тіла 83 загиблих бійців

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 11:31
Україна повернула тіла 83 загиблих бійців Фото: в Україну повернули тіла 83 загиблих бійців (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 24 березня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 83 загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових", - йдеться в повідомленні.

В Мінреінтеграції нагадали, що працює "гаряча лінія" Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Як повідомлялося, 3 березня в Україну вдалося повернути тіла 17 загиблих військових.

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