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Украина вернула тела 79 погибших бойцов

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Украина, Вторник 30 мая 2023 11:59
Украина вернула тела 79 погибших бойцов Фото: Украина вернула тела 79 погибших бойцов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Между Украиной и Россией прошла очередная передача тел военных во вторник, 30 мая. В Украину вернули 79 погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников", - говорится в сообщении.

Известно, что тела погибших были переданы с временно оккупированных территорий Украины. Их передадут родным для должного захоронения.

Обмен телами и пленными между Украиной и Россией

Отметим, в конце марта Украина вернула 83 погибших военных. А буквально четыре дня назад на территорию Украины удалось вернуть живыми из российского плена 106 бойцов, которые стояли на Бахмутском направлении.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается обмен пленными "всех на всех", и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реален больше, чем квартал назад, может занять не один день.

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