ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 травня 2023 11:59
Україна повернула тіла 79 загиблих бійців Фото: Україна повернула тіла 79 загиблих бійців (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Між Україною та Росією пройшла чергова передача тіл військових у вівторок, 30 травня. В Україну повернули 79 загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.

Обмін тілами та полоненими між Україною та Росією

Зазначимо, наприкінці березня Україна повернула 83 загиблих військових. А буквально чотири дні тому на територію України вдалося повернути живими із російського полону 106 бійців, які стояли на Бахмутському напрямку.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Дрони, евакуація і план "Тайфун": що відомо про атаку на Москву і область
Дрони, евакуація і план "Тайфун": що відомо про атаку на Москву і область
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром