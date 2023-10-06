В Украину сегодня, 6 октября, удалось вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 64 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинской стороной, согласно нормам Международного гуманитарного права, российской стороне передано тела комбатантов, погибших на фронте.

Отмечено, что Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права по установлению местопребывания пропавших без вести украинских защитников или попавших в плен во время войны против российской агрессии, с целью их дальнейшего возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Фото: Украина вернула тела еще 64 погибших военных (t.me/Koord_shtab)

Возвращение тел погибших военных

Отметим, что Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел 15 сентября, когда Украина вернула тела 51 погибшего бойца.

В то же время добавим, что руководитель Координационного штаба Юрий Таранюк сообщал, что Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под вопрос качество работы либо наличие в РФ медицинской комиссии.