Украина вернула еще троих детей из оккупированной части Херсонской области

Как сообщается, когда войска РФ зашли в Херсон в начале полномасштабного вторжения, детей 10, 8 и 6 лет родители отправили к бабушке в деревню в надежде на большую безопасность.

Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории. Захватчики, отступая из Херсона, подорвали Антоновский мост, забрать детей стало невозможно.

Также на прошлой неделе воссоединилась еще одна семья. После 19 месяцев разлуки из временно оккупированной Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя дочь и 14-летний сын.

Перед полномасштабным вторжением дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан.

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.