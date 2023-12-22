Украина вернула еще одного ребенка, которого оккупанты вывезли в Россию, - Лубинец

Как сообщил Лубинец, ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем - в России.

Мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения РФ находился под оккупацией около 18 месяцев. Затем еще четыре месяца - на территории России. Там ребёнку даже пришлось учиться в русской школе.

Мама ребенка не могла самостоятельно забрать мальчика из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой о помощи вернуть ее сыну.

"Офис омбудсмена наработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик - дома!", - отметил Лубинец.

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.

К примеру, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.