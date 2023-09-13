RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула еще 13 детей, которых россияне удерживали на оккупированных территориях

Фото: Украина вернула еще 13 похищенных оккупантами детей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украине вернула домой еще 13 детей, которые находились на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу фонда Save Ukraine.

Очередная спасательная миссия состоялась во вторник. Она стала уже 11-й по счету.

Также в организации привели истории нескольких детей, которых оккупанты незаконно депортировали и удерживали на захваченной территории.

"Мама прятала Олесю от оккупационных "властей" и односельчан целый год, чтобы никто не узнал, что девочка живет с ней и не заставил ее учиться в российской школе. Никиту, Сашу и Андрея родители отвезли к бабушке и дедушке на левый берег, где тогда было безопаснее. Но после освобождения Правобережья семья оказалась разорванной", - говорится в публикации.

В фонде добавили, что всего по результатам спасательных миссий сотрудники организации вернули в Украину уже 176 детей.

РФ похищает украинских детей

Напомним, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Как ранее заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, у Украины есть подтверждение, что в РФ усыновили уже 386 украинских детей.

Также чиновник призвал родителей депортированных детей не пытаться самостоятельно вернуть их, так как оккупанты не только не отдают детей, но и задерживают и допрашивают самих родителей.

Добавим, что 8 сентября омбудсмен сообщил, что Украине удалось вернуть домой еще 9 детей, которых удерживали у себя российские оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти