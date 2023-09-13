Украина вернула еще 13 детей, которых россияне удерживали на оккупированных территориях

Очередная спасательная миссия состоялась во вторник. Она стала уже 11-й по счету.

Также в организации привели истории нескольких детей, которых оккупанты незаконно депортировали и удерживали на захваченной территории.

"Мама прятала Олесю от оккупационных "властей" и односельчан целый год, чтобы никто не узнал, что девочка живет с ней и не заставил ее учиться в российской школе. Никиту, Сашу и Андрея родители отвезли к бабушке и дедушке на левый берег, где тогда было безопаснее. Но после освобождения Правобережья семья оказалась разорванной", - говорится в публикации.

В фонде добавили, что всего по результатам спасательных миссий сотрудники организации вернули в Украину уже 176 детей.

РФ похищает украинских детей

Напомним, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Как ранее заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, у Украины есть подтверждение, что в РФ усыновили уже 386 украинских детей.

Также чиновник призвал родителей депортированных детей не пытаться самостоятельно вернуть их, так как оккупанты не только не отдают детей, но и задерживают и допрашивают самих родителей.

Добавим, что 8 сентября омбудсмен сообщил, что Украине удалось вернуть домой еще 9 детей, которых удерживали у себя российские оккупанты.