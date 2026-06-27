Украина вернула из российского плена еще семерых гражданских

Освобождены из плена украинцы в возрасте от 35 до 66 лет, незаконно задержанные в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской (Бучанский район), Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в Вооруженных Силах Украины. Другого украинца - по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.

Среди уволенных также - доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. В тот день вместе с ним была задержана и Тайра, которую нам удалось вернуть домой раньше.