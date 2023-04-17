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Украина вернула из оккупированной Херсонской области женщину, незаконно вывезенную россиянами

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Понедельник 17 апреля 2023 06:15
Украина вернула из оккупированной Херсонской области женщину, незаконно вывезенную россиянами Фото: Украина вернула незаконно вывезенную россиянами женщину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В преддверии Пасхи Украина вернула на подконтрольную территорию пожилую женщину, которую россияне незаконно вывезли в Геническ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, в декабре прошлого года в ведомство обратилась женщина, которая искала свою пожилую мать. Оказалось, что он остался на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ. В сотрудничестве с волонтерской организацией "Помогаем уехать" старуху удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси», - говорится в сообщении.

На границе с Беларусью тяжелобольную женщину забрала скорая помощь и доставила ее в Кривой Рог к дочери.

Напомним, что 16 апреля Украина вернула из российского плена 130 человек.

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Херсонская область
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