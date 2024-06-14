Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще 12 детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 12 детей из временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Из временно оккупированной Херсонской области вывезли три мальчика и девять девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки", - сообщил Прокудин.
Он отметил, что над спасением детей работала благотворительная организация Save Ukraine.
"Именно благодаря ее упорной работе дети и их родители на свободной земле и безопасности. Им оказывают помощь специалисты" - добавил глава ОВА.
По словам Прокудина, только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 120 детей из оккупированной Херсонской области.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также удерживают их на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МУС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
В то же время Украине удается возвращать детей домой.
Так, недавно Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще троих детей, одна из них - сирота.
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