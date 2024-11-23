Украина вернула из оккупации еще трех детей

Из оккупации РФ удалось вернуть еще трех украинских детей. Речь о семьях из Мариуполя и юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Семья из Мариуполя

Как рассказал Ермак, молодая семья из Мариуполя оказалась в эпицентре войны в самом начале полномасштабного вторжения.

"Их старшему сыну тогда было всего четыре года. Уехать из города они не смогли и вынуждены были оставаться в оккупации. В сентябре 2022 года родилась дочь", - рассказал глава ОП.

Отец семьи, по его данным, военнослужащий ВСУ, поэтому вся семья была под угрозой. Ежедневно они прятались, чтобы избежать преследования, их борьба за выживание длилась более двух лет.

"Сегодня (23 ноября, - ред) 6-летний мальчик, его двухлетняя сестра и их родители оставили опасность позади. Они начинают новую страницу жизни", - констатировал Ермак.

Семья с юга Украины

Двое родителей и их полугодовалый сын жили в родном селе на юге Украины, когда началось вторжение. Отец сразу пошел защищать страну в рядах ВСУ, но через несколько месяцев попал в российский плен, там его пытали - били, применяли электрошок, заставляли петь российский гимн.

"Он не имел никакой связи с родными. Мать осталась дома с маленьким сыном. Их село было оккупировано, и уехать становилось все сложнее. Мать была вынуждена прятаться от оккупантов, ежедневно боясь за жизнь сына и молясь за мужа", - рассказал Ермак.

Когда отца удалось вернуть из плена, семья снова столкнулась с трудностями: россияне не выпускали мать с сыном с ВОТ, возили их на допросы.

"После многочисленных попыток семье удалось воссоединиться. Теперь они учатся жить вместе после лет разлуки и испытаний. Сын, которому рассказывали об отце-герое, теперь имеет возможность увидеть его рядом", - отметил глава ОП.