Украина вернула из оккупации еще шестерых детей

"В эти выходные наша команда помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям. Отец многодетной семьи на глазах у своих троих детей погиб от российского снаряда, который попал во двор семьи. Дети до сих пор не верят, что папы уже нет", - написал Кулеба.

По его словам, дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать.

Но избиением все не закончилось: россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно.

"К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что, наконец, они под украинским флагом", - добавил руководитель Save Ukraine.