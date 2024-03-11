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Украина вернула из оккупации еще пятерых детей

Фото: Украина вернула из оккупации еще пятерых детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию еще пятерых детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации. Самому младшему ребенку всего 2 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Уехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с пятью детьми, а также 18-летней сироте. Младшему из малышей - 2 года. Так что все его воспоминания - это только ужасы оккупации", - написал Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в настоящее время дети и взрослые в безопасности. С ними работают психологи и врачи.

Депортация детей из Украины

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно депортировали украинских детей на территорию РФ.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку причастен к такой депортации.

В январе этого года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что всего на тот момент нашей стране удалось вернуть 517 детей

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