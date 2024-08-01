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Украина вернула из оккупации еще двоих детей и их мать

Четверг 01 августа 2024 18:10
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Украина вернула из оккупации еще двоих детей и их мать Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуированы мать и ее две дочери - 3 и 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

"Семья не могла самостоятельно выехать, поэтому на помощь пришло Минреинтеграции и общественный союз "Украинская сеть за права ребенка", - написал Прокудин.

По словам главы ОВА, с начала подготовки к выезду прошло 15 дней, треть из которых заняла дорога. Сейчас мать со своими детьми находится в безопасности.

С начала 2024 года Украине удалось вернуть 151 ребенка из Херсонской области.

Прокудин добавил, что в случае выявления незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, необходимо сообщить по телефону:

  • (050) 562-03-13;
  • 1548 (Минреинтеграции);
  • 1648 (Национального информационного бюро).

Депортация детей

С начала полномасштабной войны российские террористы принудительно вывозят детей в Беларусь, временно оккупированный Крым или Россию. Это также стало поводом для выдачи ордера на арест диктатора Владимиру Путину со стороны Международного уголовного суда (МУС).

Недавно Украина также вернула еще четырех детей, находившихся во временно оккупированной части Херсонской области.

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