RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула из оккупации домой еще троих детей

Фото: Украина вернула из оккупации домой еще троих детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий. Сейчас все трое уже находятся в безопасности, их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Как отметил Кулеба, это была 14 спасательная миссия организации, в течение которой удалось вернуть домой 14 детей, семеро из которых были лишены родительской опеки.

Среди возвращенных детей - 8-летний Елисей, который в начале полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонской области. Мама на тот момент жила в Одессе. После смерти бабушки оккупанты сразу поместили ребенка в интернат. За ним поехала двоюродная сестра, впрочем, ребенка ей не отдали. 

"Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории России без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Поэтому наша команда сделала все, для того, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла забрать ребенка с оккупированной территории", - пояснил Кулеба. 

По дороге женщине пришлось пройти через допросы ФСБ, собеседования и другие преграды. 

Вместе с Елисеем вернулись двое 18-летних братьев Андрей и Михаил. Оба сироты, которые до начала войны воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

"После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационная власть отправит их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как без вести пропавшие", - отметил Кулеба.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула домой 12-летнего мальчика, которого захватчики после около 18 месяцев жизни в оккупации увезли в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине