Украина вернула из оккупации четырех детей с семьями
Украинская организация Save Ukraine смогла вернуть из временно оккупированных территорий четырех детей вместе с их семьями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.
По его словам, весь прошлый год в оккупации двое из этих детей учились в украинской школе онлайн. Но потом российские солдаты начали угрожать родителям, что заберут детей и отберут дом, поэтому семья была вынуждена отдать их в российскую школу.
Фото: дети вернулись из оккупации (t.me/Mykola_Kuleba)
Кулеба уточнил, что там детей обязали обернуться в российский флаг и ходить в нем до конца уроков. В коридорах школы постоянно находились солдаты с оружием, которые забирали учеников на "воспитательные беседы" за украинский язык.
Основатель Save Ukraine добавил, что семьи уже находятся в безопасности. Они пройдут психологическое восстановление.
Возвращение детей из оккупации
Напомним, россияне издеваются над украинскими детьми на временно оккупированных территориях.
Как отмечал мэр Мелитополя Иван Федоров, они заставляют детей петь гимн России и управлять беспилотниками.
В то же время Украина возвращает детей из оккупации. В начале октября стало известно, что вернули 19 детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.