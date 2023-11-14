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Украина вернула из оккупации четырех детей с семьями

Вторник 14 ноября 2023 18:23
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Украина вернула из оккупации четырех детей с семьями Фото: Украина вернула из оккупации четырех детей с семьями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская организация Save Ukraine смогла вернуть из временно оккупированных территорий четырех детей вместе с их семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Save Ukraine Николая Кулебу в Telegram.

По его словам, весь прошлый год в оккупации двое из этих детей учились в украинской школе онлайн. Но потом российские солдаты начали угрожать родителям, что заберут детей и отберут дом, поэтому семья была вынуждена отдать их в российскую школу.

Украина вернула из оккупации четырех детей с семьямиФото: дети вернулись из оккупации (t.me/Mykola_Kuleba)

Кулеба уточнил, что там детей обязали обернуться в российский флаг и ходить в нем до конца уроков. В коридорах школы постоянно находились солдаты с оружием, которые забирали учеников на "воспитательные беседы" за украинский язык.

Основатель Save Ukraine добавил, что семьи уже находятся в безопасности. Они пройдут психологическое восстановление.

Возвращение детей из оккупации

Напомним, россияне издеваются над украинскими детьми на временно оккупированных территориях.

Как отмечал мэр Мелитополя Иван Федоров, они заставляют детей петь гимн России и управлять беспилотниками.

В то же время Украина возвращает детей из оккупации. В начале октября стало известно, что вернули 19 детей.


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