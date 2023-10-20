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"Скифское золото" в ближайшее время вернется из Нидерландов в Украину, - Минкульт

Пятница 20 октября 2023 16:45
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"Скифское золото" в ближайшее время вернется из Нидерландов в Украину, - Минкульт Фото: твое министра культуры Ростислав Карандеев (mcip.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Коллекция "Скифского золота", которая с 2014 года находится в Нидерландах, в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", - заявил он.

"Скифское золото" вернут Украине

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть коллекции, принадлежащей крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина в свою очередь заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно Украине.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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Скифское золото
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