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Украина вернула 71 защитника и четырех гражданских из плена РФ

Фото: обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 человек. Среди них - 71 военнослужащий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", - заявил он.

По словам президента, из российского плена вернулись воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских. 

"Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами", - отметил он. 

 

Фото: обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что работники Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. 

"Защитников и Защитниц, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю", - добавил он. 

При этом Лубинец поблагодарил за плодотворную работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ за совместную работу. 

Кроме того, глава МВД Украины Игорь Клименко добавил, что среди тех, кого удалось вернуть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская. 

Также среди возвращенных - защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и 14 защитников Чернобыльской АЭС.

 

Фото: обмен пленными (t.me/dmytro_lubinetzs)

Обмен пленными

Не так давно омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выразил надежду на позитивные новости относительно возвращения детей и других граждан Украины, депортированных Россией. По его словам, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

С начала полномасштабного вторжения Россией в Украину состоялось несколько обменов военнопленными. Однако в течение последнего года РФ значительно усложнила процесс таких обменов.

24 апреля, на Пасху, Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к обмену пленными по формуле "всех на всех". Украина выразила готовность к такому обмену, но, как и ожидалось, Россия отказалась.

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