Украина вернула 71 защитника и четырех гражданских из плена РФ

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", - заявил он.

По словам президента, из российского плена вернулись воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четверо гражданских.

"Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами", - отметил он.

Фото: обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что работники Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

"Защитников и Защитниц, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю", - добавил он.

При этом Лубинец поблагодарил за плодотворную работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ за совместную работу.

Кроме того, глава МВД Украины Игорь Клименко добавил, что среди тех, кого удалось вернуть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская.

Также среди возвращенных - защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и 14 защитников Чернобыльской АЭС.

Фото: обмен пленными (t.me/dmytro_lubinetzs)