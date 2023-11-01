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Украина нуждается в оружии - качественном и в больших количествах, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Война Израиля и ХАМАС не должна ослабить поддержки союзниками Украины. Наше государство нуждается в оружии - "качественном и в большом количестве".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Это значит больше оружия. И я говорю это потому, что хочу мира в Украине. Президент Путин может остановить войну уже сегодня, прекратив нападать на соседа. Украина такой возможности не имеет. Если Украина перестанет защищаться, они будут оккупированные. А оккупация - это не мир", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что мужество и смелость, с которыми сражаются украинцы, не останавливает бомбы и не перехватывает ракеты.

"Это то, что делает оружие. Качественно и в большом количестве. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы", - сказал он.

Поддержка НАТО

Напомним, 11 октября в штаб-квартире НАТО состоялся Рамштайн-16, на котором впервые выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Партнеры предоставили новые пакеты военной поддержки, включающие системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, зимнюю форму, средства для разминирования.

Бельгия и Дания согласились передать Украине истребители F-16, которые, как ожидаются, прибудут в Украину весной 2024 года. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что нужно время на обучение пилотов и персонала по обслуживанию истребителей. Всего 11 стран анонсировали пакеты помощи Украине .

Позже Столтенберг заявил, что оборонная промышленность НАТО имеет три главные задачи - поддержать Украину, решить оборонные потребности союзников и удержать Альянс на острие технологического прогресса.

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