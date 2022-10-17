Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики, - Галущенко

Украина нуждается в закрытии неба над объектами энергетики, поскольку российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко.

потребление электроэнергии в течение дня, а особенно - в часы вечернего пика - с 17-00 до 23-00.

Кроме того, в результате повреждения подстанции обесточена и роботает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция.

Министр отметил, что утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской областях и Киеве.

Напомним, утром 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов сотни населенных пунктов остались без света.

Ранее мы писали, что в Харькове из-за перебоев электроэнергии остановилось метро, а в Днепропетровской области предупредили об отключении света.

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