Украина нуждается в международной помощи в развитии центров травмы и реабилитации, - Довгий

Украину представляли: председатель комитета - Михаил Радуцкий и члены комитета - Олесь Довгий, Валерий Дубиль, Яна Зинкевич и Ольга Стефанишина, а также заместитель министра здравоохранения Украины Марина Слободниченко.

Председатель подкомитета по медицинскому страхованию Олесь Довгий, автор инициативы "РеабиЦентр", обратился к европейским парламентариям с просьбой о консультационной поддержке, приобретении современного оборудования и обучении специалистов по реабилитации в европейских медицинских учреждениях.

Также парламентарий сообщил о том, что во время войны украинские врачи объединились в Ассоциацию хирургии повреждений и реабилитации АSIR, целью которой является внедрение профессии "Хирург повреждений" и создание единой системы "Центров травмы".

"Украина - европейское государство. Подавляющее большинство раненых украинских бойцов после качественной реабилитации возвращается на фронт, чтобы защищать украинские границы и весь цивилизованный мир. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы медицинская помощь была своевременной и качественной", - констатировал Довгий.

Со своей стороны, европейские парламентарии интересовались вопросами организации лечения пациентов в условиях войны, в том числе в зоне ведения боевых действий, доступа украинцев к психологической помощи, решения проблем с кадровым дефицитом в медицине, а также достаточности гуманитарной помощи, предоставляемой Украине странами ЕС.

Председатель подкомитета по общественному здоровью Европейского парламента Адам Жарубас заверил украинских коллег в беспрецедентной поддержке Украины на пути к членству в ЕС со стороны Европейского парламента: "В нашем подкомитете мы понимаем, что должны мобилизоваться, чтобы помочь Украине разработать более мощную систему здравоохранения".

И далее российская война продолжает уничтожать критическую инфраструктуру и основные службы украинской медицинской отрасли. Так, по состоянию на 11 марта 2024 года врагом повреждено 1740 медучреждений, из них 203 - разрушены полностью.