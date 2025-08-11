ua en ru
Украина нуждается в активной поддержке партнеров для отсрочки экопошлины СВАМ, - "Метинвест"

Понедельник 11 августа 2025 15:39
Украина нуждается в активной поддержке партнеров для отсрочки экопошлины СВАМ, - "Метинвест"
Автор: Сергей Новиков

Ограничительные меры, проблемы с привлечением финансирования и заградительные пошлины вроде европейского СВАМ - это те факторы, которые сейчас мешают восстанавливаться украинской промышленности, пострадавшей от военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по маркетингу группы "Метинвест" Владимира Жукова во время Украинско-японского форума содействия экономическому восстановлению Украины в Токио.

Среди вызовов для такой экспортоориентированной компании, как "Метинвест", он прежде всего выделил многочисленные ограничительные меры, которые внедряются в мире, в частности в Европе, для поддержки местных производителей.

"Введен CBAM, который вступит в полную силу с 1 января 2026 года. Мы должны быть готовы, чтобы избежать его негативных последствий. В этом контексте международное сотрудничество и участие глобального сообщества, которое работает над этим вопросом, чрезвычайно важны", - отметил Жуков.

По его мнению, чтобы Украина могла получить максимальную ценность от запасов руды через производство продукции с высокой добавленной стоимостью, нужно международное сотрудничество в сфере инвестирования и финансирования, а также поддержка в остановке агрессора.

"Хотя против России действуют экономические санкции, к сожалению, существуют исключения, которые позволяют продавать сталь в Евросоюз. Доходы от этого поступают в бюджет агрессора и финансируют войну. Именно здесь международное сообщество должно сыграть главную роль", - добавил Жуков.

Директор по маркетингу "Метинвеста" также поделился опытом компании по привлечению финансирования во время войны. По его словам, определяющим фактором является стоимость финансирования, которая остается высокой из-за странового риска и, соответственно, повышенных процентных ставок. Международное сотрудничество помогает находить решения и инструменты для обеспечения более доступных кредитных ставок.

"В этом году мы привлекли финансирование для одного из проектов, который реализуем совместно с финским поставщиком оборудования. Средства получены через финское экспортно-кредитное агентство. Это прекрасный пример международного сотрудничества, который имеет значительный потенциал для масштабирования", - сказал Жуков.

В свою очередь министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что одним из инструментов уменьшения странового риска является страхование военных угроз. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание агентства, которое будет компенсировать расходы на такое страхование через глобальных перестраховщиков для компаний, работающих в Украине.

Напомним, согласно исследованию Федерации работодателей Украины, в случае введения СВАМ уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП.

Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.

