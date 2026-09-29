RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина попадет в новый анализ Еврокомиссии о расширении ЕС

13:02 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: Еврокомиссия (GettyImages)

Европейская комиссия перенесла презентацию анализа последствий будущего расширения Евросоюза на 6 октября. Документ должен показать, какие изменения могут потребоваться политикам и механизмам ЕС после принятия новых государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Европейской правды".

Изначально так называемый Pre-enlargement policy reviews планировали представить 30 сентября.

Речь идет об анализе того, насколько действующие правила и направления политики ЕС соответствуют условиям будущего расширения и какие изменения могут потребоваться перед приемом новых членов.

Почему изменили дату

По данным источников издания, перенос связан с проведением на прошлой неделе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Из-за этого было сложнее собрать всех участников для завершения работы над документом.

При этом собеседники "Европейской правды" отметили, что серьезных проблем с подготовкой анализа нет.

Какие сферы затронет анализ

В документе рассмотрят возможное влияние расширения на бюджет ЕС, общую сельскохозяйственную политику, единый рынок, политику сплоченности, продовольственную безопасность, оборону, энергетику, климат и миграцию. Отдельно Еврокомиссия оценит способность расширенного ЕС принимать решения.

В частности, речь пойдет о возможности чаще применять предусмотренные договорами ЕС механизмы перехода от единогласия к голосованию квалифицированным большинством в отдельных сферах.

Документ будет содержать общую оценку будущего расширения и не станет отдельным анализом прогресса Украины или других стран-кандидатов. При этом Украину рассмотрят как одно из государств, претендующих на членство в ЕС.

Напоминаем, что Евросоюз готовит отдельные дорожные карты для Украины, Черногории, Молдовы и Албании, которые должны конкретизировать дальнейшие шаги на пути к членству и обозначить ориентировочные сроки завершения переговорного процесса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзЕврокомиссия