Украина для поиска пропавших без вести использует искусственный интеллект, - Лубинец

Искусственный интеллект помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны с Россией. В частности, он распознает лица людей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По его словам, Украина также работает над использованием искусственного интеллекта в других отраслях.

Он добавил, что развивать сферу технологий, в том числе и на пути вступления в ЕС, Украина формирует новые партнерства в этом направлении.

Офис Омбудсмена присоединяется к этой работе. В частности, работники института участвуют в заседаниях рабочей группы по вопросам правового регулирования искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в стратегической сессии "Создание правовой базы для искусственного интеллекта в Украине", организованной Минцифрой.

Представитель омбудсмена по информационным правам и сотрудники офиса участвуют в обсуждениях и исследованиях других проектов, в том числе и для решения проблемных вопросов. Среди них - угроза приватности и кибербезопасности, дезинформация, усиление вмешательства в приватность.

"Не стоит забывать, что цель искусственного интеллекта - это прежде всего содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть самым важным в этой сфере", - заявил Лубинец.

Пропавшие без вести

Не так давно в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, РБК-Украина объясняла, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

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