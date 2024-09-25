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Россия может возобновить обстрелы энергетики, - эксперт

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Российская Федерация (РФ) не отказалась от планов вбросить Украину во мрак этой зимой. Враг готовится к масштабным ударам по энергетике.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"И здесь просто же вопрос в том, что мы же на пороге того, что Россия может осуществлять масштабные удары по энергетике. Ну они (россияне - ред.) готовятся. Об этом говорит президент Украины (Владимир Зеленский, - ред.), об этом говорит министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига, - ред.), что они делают съемки энергетических объектов, что они готовятся, и их план ввергнуть Украину во мрак этой зимой - не снят с повестки дня", - пояснил эксперт.

По словам Мусиенко, сегодня Украине важно понимать, достаточно ли она получает помощи от партнеров, чтобы противостоять намерениям России. В то же время он понимает логику того, что, возможно, необходимо запастись соответствующими запасами ракет для будущих масштабных обстрелов энергетики.

"Но мы же всегда поднимали вопрос, и Украина всегда поднимала, что нам надо больше ПВО, чтобы оно отвечало не на один вызов, а чтобы был ответ и на вызов, который связан с ударами КАБами. Поэтому надеюсь, что вот такая наглость, вот такая агрессивность и вот такие агрессивные амбиции врага, они в конце концов будут наказаны», - добавил он. 

Массированные обстрелы России

С начала полномасштабной войны РФ регулярно наносит масштабные обстрелы по территории Украины, а также энергетическому сектору. В частности почти каждую ночь террористы запускают десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В качестве примера, в ночь на 25 сентября, противовоздушной обороне удалось уничтожить 28 дронов

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, как можно помешать обстрелам террористов по атомным электростанциям (АЭС). 

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