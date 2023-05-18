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Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы

Фото: Украина возобновила импорт электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина возобновляет импорт электроэнергии из Европы с одновременным продолжением экспорта. Ремонтная кампания на электростанциях продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня днем в течение трех часов будет идти небольшой импорт из Словакии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу.

В "Укрэнерго" сообщили, что сейчас производство электроэнергии достаточно для покрытия потребления.

"Вчера при прохождении вечернего пика ограничения потребления не применялись. Для обеспечения потребления электроэнергии были задействованы все резервы мощности на гидро и тепловых электростанциях", - говорится в сообщении.

В то же время, сегодня в вечерние часы прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности, отметили в пресс-службе.

Напомним, с октября 2022 года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы из-за дефицита, вызванного российскими обстрелами. Однако с февраля дефицит электроэнергии отсутствовал, поэтому было принято решение о возобновлении экспорта электроэнергии.

По оценкам НБУ, дефицита электроэнергии во ІІ квартале не ожидается, однако вероятным является его возобновление с ІІІ квартала 2023 года до І квартала 2024 года. Так, в летние месяцы ожидается проведение плановых ремонтов на большинстве блоков атомной генерации. Объемы гидрогенерации также уменьшатся с понижением уровня воды, что может ослабить маневренность энергосистемы. В то же время увеличится спрос, в частности из-за жаркой погоды.

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