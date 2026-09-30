Украина покроет 7 млрд долларов "дыры" в оборонном бюджете: Корецкий рассказал, каким образом

По его словам, сумма 155 млрд. долларов, которые Украине придется потратить на войну с Россией, состоит из бюджетного финансирования и внебюджетной материально-технической помощи партнеров.

Внебюджетная материально-техническая помощь - это, в частности, ракеты, техника и другое вооружение, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами.

Например, это ракеты PAC-2 или PAC-3 в Patriot, пусковые установки, самолеты и т.д.

"Из этих 155 млрд долларов нам по состоянию на сегодняшний день не хватает 27 млрд долларов. Это дефицит оборонных потребностей на этот год. Из этих 27 млрд долларов около 7 млрд долларов правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов", - рассказал Корецкий.

По его словам, это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части первоочередных расходов. Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей.

Остальные 20 млрд долларов - предмет переговоров с партнерами.

"От этих денег зависит наша способность вести активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо оплатить производство соответствующих вооружений", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что особенно это касается дальнобойного компонента и возможностей Украины "переносить войну туда, откуда она пришла".

"Это критическая потребность, которую необходимо обеспечить", - подчеркнул Корецкий.