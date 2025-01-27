Украина пока не начала переговоры о транзите азербайджанского газа, - источник

Украина пока не ведет предметных переговоров по поводу транзита азербайджанского газа для Молдовы и других стран Европы.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве Украины.

"Никаких предметных переговоров по этому вопросу пока нет", - сказал собеседник.

В Минэнерго Молдовы также не дали подтверждения, что с азербайджанской стороной ведутся переговоры о закупке газа. Там лишь сообщили, что готовы рассматривать любые выгодные варианты.

"Посредством государственной компании Энергоком Молдова ищет самые выгодные контракты, в том числе двусторонние, для обеспечения поставок природного газа по самым приемлемым ценам", - сообщили изданию в Минэкономики Молдовы.

Как сообщало РБК-Украина, вопрос о возможности поставлять газ через Украину был затронут азербайджанской стороной в ходе встречи президентов двух стран Владимиром Зеленским и Эльдара Алиева.

Тема транзита азербайджанского газа поднимается уже второй раз. В прошлом году рассматривалась возможность его поставок в ЕС через РФ и Украину. Однако такая схема не была согласована, поскольку были сомнения, что Баку сможет самостоятельно обеспечить необходимые объемы газа, не используя российский газ.

Позиция Украины заключается в том, чтобы не содействовать в получении РФ доходов от продажи газа.

Еврокомиссия заявила, что продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.

Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в продлении санкции против России в обмен на заявление Еврокомиссии, в котором будут озвучены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".