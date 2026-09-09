Украина показала ракету РК-19, которая будет сбивать авиацию: какие ракеты заменит

Характеристики ракеты РК-19

Ракету впервые представили в видеопоздравлении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня оружейника в апреле 2026 года.

Дальность перехвата целей составляет до 10 километров, а максимальная высота поражения – до 5 километров. Максимальная скорость полета составляет 600 метров в секунду.

Фото: РК-19 на выставке MSPO ("Милитарный")

Как и советские аналоги, РК-19 использует радиокомандную систему наведения. Масса пускового контейнера вместе с ракетой составляет 163 килограмма, а его габариты – 3255×320×303 мм. Масса боевой части ракеты составляет 14,3 кг.

Фото: ЖК-19 на выставке MSPO ("Милитарный")

Чем вооружены расчеты "Оса-АКМ" сейчас

"Оса-АКМ" – всепогодный советский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от авиации и крылатых ракет. Именно эта модификация составляет основу парка ЗРК этого типа, находящихся на вооружении украинских военных.

Самоходная пусковая установка ЗРК в полном боевом снаряжении оснащена шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3. Ракета 9М33М3 имеет массу 126,3 кг, из которых 15 кг приходится на боевую часть. Ее длина составляет 3158 мм, диаметр корпуса – 206 мм, а размах крыльев – 650 мм. Наводка осуществляется с помощью радиокомандной системы.

Максимальная скорость полета ракеты достигает 500 м/с. Дальность обнаружения цели составляет до 45 км. Зона поражения по дальности – от 1500 до 10 000 м, по высоте – от 25 до 5000 м, а по курсовому параметру – ±6000 м. Ракета способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 500 м/с, и маневрируют с перегрузкой до 8 один.