Украина показала лучший результат за три года в отчете ЕК, - Качка

Европейская Комиссия в отчете о расширении, который будет обнародован во вторник, 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка

"Лучший отчет о расширении за последние три года - такой будет оценка усилий Украины на пути к вступлению в ЕС. Европейская Комиссия впервые признала наш рекордный прогресс в большинстве сфер реформ", - написал Качка.

По его словам, документ содержит 36 оценок по различным разделам и дорожным картам.

"Во всех без исключения разделах зафиксирован прогресс. Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. Улучшение динамики реформ наблюдается в 15 разделах, а в 12 из них прогресс оценен как высокий (good progress). Ни один из разделов не продемонстрировал снижение уровня подготовки к вступлению", - уточнил он.

Качка добавил, что в 11 разделах Украина повысила общую оценку - это лучший показатель с момента получения статуса кандидата.

"По методологии, которая уже стала привычной в Украине, средний уровень прогресса составляет 3,16 - прирост +0,39 (в прошлом году - только +0,01). Общий уровень подготовки вырос до 2,53 - плюс 0,32 (в прошлом году - +0,025)", - привел данные вице-премьер.

Он подчеркнул, что критики в отчете нет - зато содержатся рекомендации на дальнейшую работу, которые полностью согласуются со скрининговыми отчетами и дорожными картами. В сферах правосудия и антикоррупции Еврокомиссия отмечает системность работы украинских институтов.

"Европейская Комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов - в сфере госуправления, судебной системы, экономики, цифровизации и образования. Мы будем это сохранять и развивать", - подчеркнул Качка.

Он также поблагодарил президента, Верховную Раду и Правительство за совместную работу на пути в ЕС.

"Комиссия подтвердила готовность к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров. Другие находятся в хорошей динамике, чтобы быть открытыми до конца года", - подытожил он.