ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украина показала лучший результат за три года в отчете ЕК, - Качка

Украина, Вторник 04 ноября 2025 13:50
UA EN RU
Украина показала лучший результат за три года в отчете ЕК, - Качка Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Европейская Комиссия в отчете о расширении, который будет обнародован во вторник, 4 ноября, впервые заявила, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве ключевых сфер реформ и готова к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка

"Лучший отчет о расширении за последние три года - такой будет оценка усилий Украины на пути к вступлению в ЕС. Европейская Комиссия впервые признала наш рекордный прогресс в большинстве сфер реформ", - написал Качка.

По его словам, документ содержит 36 оценок по различным разделам и дорожным картам.

"Во всех без исключения разделах зафиксирован прогресс. Мы движемся быстрее, чем в прошлом году. Улучшение динамики реформ наблюдается в 15 разделах, а в 12 из них прогресс оценен как высокий (good progress). Ни один из разделов не продемонстрировал снижение уровня подготовки к вступлению", - уточнил он.

Качка добавил, что в 11 разделах Украина повысила общую оценку - это лучший показатель с момента получения статуса кандидата.

"По методологии, которая уже стала привычной в Украине, средний уровень прогресса составляет 3,16 - прирост +0,39 (в прошлом году - только +0,01). Общий уровень подготовки вырос до 2,53 - плюс 0,32 (в прошлом году - +0,025)", - привел данные вице-премьер.

Он подчеркнул, что критики в отчете нет - зато содержатся рекомендации на дальнейшую работу, которые полностью согласуются со скрининговыми отчетами и дорожными картами. В сферах правосудия и антикоррупции Еврокомиссия отмечает системность работы украинских институтов.

"Европейская Комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов - в сфере госуправления, судебной системы, экономики, цифровизации и образования. Мы будем это сохранять и развивать", - подчеркнул Качка.

Он также поблагодарил президента, Верховную Раду и Правительство за совместную работу на пути в ЕС.

"Комиссия подтвердила готовность к открытию 1-го, 2-го и 6-го кластеров переговоров. Другие находятся в хорошей динамике, чтобы быть открытыми до конца года", - подытожил он.

Вступление Украины в ЕС

Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Пророссийское правительство Венгрии наложило вето на старт переговорного процесса.

Вчера стало известно, что Европейская комиссия вскоре представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС. Ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Качка Вступление в ЕС
Новости
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место