Украина подала заявку о присоединении Транстихоокеанскому партнерству

Украина направила властям Новой Зеландии и Японии официальную просьбу о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новая Зеландия, которая выполняет функции юридического депозитария партнерства, 5 мая получила официальный запрос от Украины о присоединении, сообщил представитель министерства иностранных дел Новой Зеландии.

По словам представителя, следующие шаги в процессе подачи заявок будут определяться всеми членами CPTPP, которые должны встретиться в новозеландском городе Окленд 16 июля.

CPTPP включает Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам. При этом Великобритания становится 12-м государством-членом. У Китая, Тайваня, Эквадора, Коста-Рики и Уругвая также есть заявки на присоединение.

Министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил на очередной пресс-конференции, что Япония, как член CPTPP, "должна тщательно оценить, полностью ли Украина соответствует высокому уровню соглашения" с точки зрения доступа к рынку и правил.

CPTTP

Транстихоокеанское партнерство - торгово-экономическое объединение, созданное для создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его основали в феврале 2016 года. Обновленный договор был подписан в марте 2018 году после решения президента США Дональда Трампа о выходе из предыдущего соглашения. Теперь оно называется Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства (CPTTP).

В феврале 2021 года Великобритания официально проинформировала 11 стран-членов CPTTP о намерении присоединиться к блоку.

Минэкономики Украины в мае 2024 года заявило, что рассчитывает на вступление в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве в начале 2024 года

По данным министерства, данное соглашение "позволит Украине в либерализации нетарифных ограничений в торговле товарами и услугам со странами этого региона, откроет доступ на новые рынки сбыта".

Кроме того, это позволит нам расширить доступ к прямым иностранным инвестициям. В частности, основными инвесторами в экономику стран Транстихоокеанского партнерства являются США, Великобритания и страны ЕС.