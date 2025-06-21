Украина начнет месяц давления на Россию: Сибига озвучил задачу от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинской дипломатии задачу по месяцу давления на Россию. В частности, экономического, а также относительно ограничения РФ производить оружие.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Министерства иностранных дел.

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - сказал министр.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является ограничение способности России "производить средства террора".

По словам Сибиги, дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий. В частности, саммитов ЕС и НАТО, которые состоятся на следующей неделе.

"Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все - они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю - разрушительные", - подчеркнул глава МИД в эфире телемарафона.

Министр уточнил, что в первую очередь речь идет о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений, а также доступа Российской Федерации к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решимости. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Есть ЕС и его государства-члены, Великобритания, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для России. Они могут иметь разрушительный характер для экономики России", - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Сибига рассказал, что экономика РФ близка к рецессии, а "бравурные" заявления российских чиновников лишь подтверждают этот тезис и наличие системных проблем.

Он призвал усилить контроль за выполнением уже введенных ограничений, а также вводить вторичные санкции.

"Они должны быть направлены на банковскую систему, центробанк РФ, крупные региональные банки, замороженные активы. Должны быть приняты справедливые решения, которые уже сейчас будут позволять в полной мере их использовать. Говорим о конфискации и использовании активов для нужд восстановления и закупки оружия для Украины", - заявил Сибига.

Отдельное внимание глава МИД акцентировал не необходимости ввести санкции против всех, кто помогает стране-агрессору обходим ограничения. Сибига заверил, что соответствующая работа уже ведется.

Особый акцент министр сделал на крупных странах, которые являются крупнейшими импортерами российской нефти.

"Именно средства от экспорта нефти сейчас являются главным источником доходов для финансирования российской военной машины. Поэтому мы будем направлять все усилия на то, чтобы остановить экспорт российской нефти "теневым флотом" в те страны, которые больше всего ее покупают", - сообщил дипломат.

Резюмируя Сибига добавил, что Зеленский поставил дипломатической службе задачу - работать над привлечением поддержки партнеров для повышения макрофинансовой стабильности, а также энергетической устойчивости Украины накануне следующего отопительного сезона.