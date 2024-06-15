Украина начинает мирный процесс с позиции силы, - президент Финляндии

Глобальный саммит мира

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине. Он продлится два дня. В саммите принимает участие 101 страна и международная организация.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, на саммите рассмотрят три ключевых пункта формулы мира, которые поддерживают все участники - ядерная, гуманитарная и продовольственная безопасность.

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