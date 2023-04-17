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Украина начала закачку газа в подземные хранилища к следующему сезону

Фото: в подземные хранилища Украины начали закачивать газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы продолжаем работу в штатном режиме. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме", - сообщил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Роман Малютин.

По данным пресс-службы, за сезон отбора, а именно с 7 октября 2022 года, из ПХГ было отобрано 5,572 млрд кубометро газа. В течение отопительного сезона 2022/2023 гг. даже несмотря на полномасштабное вторжение РФ, украинские подземки работали бесперебойно.

"По сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче. Это связано с благоприятными погодными условиями и относительно теплой зимой", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины", глава Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг. Алексей Чернышов.

Напомним, 14 апреля в Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов.

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

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