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В Украине официально завершен отопительный сезон

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 09:23
В Украине официально завершен отопительный сезон Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. Самая тяжелая в истории зима позади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава НАК "Нафтогаз Украины", глава Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг. Алексей Чернышев.

По его словам, группа "Нафтогаз" уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

Чернышов заявил, что опыт, который был получен за прошлый год, поможет достойно пройти и следующую зиму и не позволить врагу оставить украинцев без света и тепла.

В начале апреля Алексей Чернышов заявил, что "Нафтогаз" имеет необходимые запасы топлива для того, чтобы снабжать украинцев теплом столько, сколько это будет необходимо. При этом он призвал к досрочному прекращению подачи тепла.

Напомним, в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз.

Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине - 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

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Нафтогаз Украины Отопительный сезон
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