RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украина начала возвращение останков одного из главных лидеров ОУН

19:56 19.05.2026 Вт
3 мин
Речь идет о выдающемся лидере национального движения XX века
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное ото: похороны (GettyImages)

В Украине начинается процесс возвращения на родину останков украинских героев. Первыми из них стали Андрей Мельник и его супруга София.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Почести без погребения: в Украине появился новый ритуал прощания с погибшими воинами

В Украине стартовал процесс перепохоронения выдающихся украинцев, которые в разные исторические периоды боролись за независимость страны и были похоронены за рубежом.

По словам Зеленского, речь идет о героях разных эпох, которые отстаивали идею украинской государственности, но из-за исторических обстоятельств были похоронены в странах Европы и Америки.

Начало процесса перезахоронения

Как отметил Зеленский, сейчас начался процесс возвращения на родину останков полковника Андрея Мельника и его супруги Софии. В публикации подчеркивается, что это знаковые фигуры украинской истории XX века.

Также сообщается, что готовятся решения относительно других исторических личностей, включая полковника Евгения Коновальца.

В своей публикации Зеленский подчеркнул, что возвращение героев домой является не только символическим жестом, но и восстановлением исторической справедливости.

"Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и мы укрепляем эту настоящую память", — отметил он, добавив, что процесс имеет также моральное значение для государства.

Верещук показала фото перезахоронения четы Мельник

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что вместе с украинскими государственными структурами и общиной в Люксембурге проходит церемония возвращения останков Андрея Мельника и его супруги.

По словам Верещук, этот процесс является первым шагом к созданию Национального Пантеона героев, где будут увековечены украинцы, боровшиеся за независимость страны в разные эпохи.

Верещук отметила, что возвращение исторических фигур на родину имеет глубокий символический смысл и связано с укреплением национальной памяти.

Она подчеркнула, что эти люди боролись за будущую Украину, которую нынешнее поколение уже имеет возможность защищать как суверенное государство.

Чем известен Андрей Мельник

Андрей Мельник — украинский военный и политический деятель, одна из заметных фигур национального движения Украины XX века.

По данным исторических источников, Андрей Мельник (1890–1964) служил полковником Армии УНР и был соратником Евгения Коновальца.

Он принимал участие в формировании украинских военных подразделений во время Первой мировой войны, а впоследствии стал одним из организаторов Украинской военной организации (УВО).

После гибели Коновальца в 1938 году Мельник возглавил Организацию украинских националистов (ОУН).

По данным исторических источников, Андрей Мельник умер в 1964 году в Люксембурге, где он жил в эмиграции после Второй мировой войны. Там же он и был похоронен — на одном из местных кладбищ в Люксембурге.

Напоминаем, что в Киевской области продолжается создание Национального военного мемориального кладбища (НВМК), при этом, несмотря на неоднократные переносы сроков строительства, уже озвучены ориентировочные временные рамки, когда там могут состояться первые захоронения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаОУНУПА