RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина начала детальные переговоры с Данией о обязательствах по безопасности

Фото: Украина начала переговоры с Данией (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как говорится в сообщении, переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, датскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

Стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

"Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она оказывает нашей стране с начала российской агрессии", - говорится в сообщении.

Безопасные соглашения Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран о соглашения в сфере безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж заканчивает переговоры с Украиной по вопросам безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияПрезидент