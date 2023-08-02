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Украина планирует национализировать завод российского сенатора

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Конотоп, Среда 02 августа 2023 20:39
Украина планирует национализировать завод российского сенатора Фото: Украина планирует национализировать завод российского политика в Конотопе (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Украина хочет национализировать завод подсанкционного российского сенатора Сергея Калашника, находящийся в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства юстиции.

Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании имущества российского сенатора Калашника. Предметом взыскания в доход государства является 100% уставного капитала украинского предприятия ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Согласно данным украинского реестра, учредителем предприятия указана кипрская компания Lepedan Investments Limited. Конечный бенефициар - гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Министерство юстиции собирается доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.

Что известно о Калашнике

Сергей Калашник - гражданин Российской Федерации, 31 марта 1978 года, российский политик, предприниматель, действующий сенатор Совета федерации РФ, принимавший участие в голосовании за принятие федеральных законов РФ по незаконной аннексии территорий Украины и причастный к содействию в подготовке РФ к полномасштабному вторжению в Украине.

Конфискация российских активов в Украине

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал активы херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Кроме того, вчера Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Вороны Дмитрия Михайловича, являющегося "сенатором" РФ от оккупированной части Запорожской области.

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