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Украина – Северная Македония: УЕФА назначил арбитра на матч отбора к Евро-2024

Прага, Среда 11 октября 2023 13:05
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Украина – Северная Македония: УЕФА назначил арбитра на матч отбора к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" одолели балканцев в июне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Поединок квалификации перед чемпионатом Европы 2024 между национальной командой Украины и сборной Северной Македонии рассудит бригада арбитров из Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

43-летний арбитр из Марибора Славко Винчич будет обслуживать матч "сине-желтых" против балканцев. Его соотечественники Томаш Кланчик и Андраш Ковачич помогут в роли лайнсменов. Четвертым арбитром будет еще один словенец – Давид Шамаич.

Винчич во второй раз будет работать на поединке сборной Украины. В квалификации к ЧМ-2022 он судил домашний матч "сине-желтых" против сборной Франции (1:1). В свою очередь отечественные гранды еще никогда не побеждали со словенцем в роли рефери. Донецкий "Шахтер" дважды сыграл вничью и проиграл "Сельте" из Виго в Лиге Европы, а киевское "Динамо" – дважды проиграло.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на предстоящий поединок. Сборная Украины стала безусловным фаворитом противостояния. В свою очередь вероятность победы Северной Македонии меньше, чем вариант с итоговой ничьей.

К слову, накануне УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.

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