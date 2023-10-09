Украина – Северная Македония: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Национальная команда Украины в 7-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года примет балканскую сборную в Чехии.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Одесса" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против британцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторов матча определят позже.

Накануне сборная Украины провела первое занятие тренировочного сбора в Чехии. Под руководством Сергея Реброва занимались 12 исполнителей. Остальные футболисты присоединятся к тренировочным сессиям в понедельник.