Украина подписала соглашение с ЕС о безвозвратной помощи на 5,27 млрд евро

Украина подписала финансовое соглашение с Европейским Союзом, регулирующее получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

От Украины соглашение подписала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа предусматривает поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Программа Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility. Документ подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина уже получила 6 млрд. евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года и 1,9 млрд евро в июне. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,1 млрд евро в сентябре 2024 года.