Украина подписала с Германией декларацию о поддержке восстановления после войны

Как отметил министр финансов Германии Кристиан Линднер, Берлин не ограничивается той формой поддержки, которая необходима Украине для победы в войне.

"Мы хотим внести свой вклад сейчас, чтобы Украина могла задать курс на будущий рост посредством своего восстановления", - сказал он.

Речь идет не только о финансовых ресурсах, но и о создании институционального потенциала для поддержки частных компаний в Украине и продвижения инвестиций, добавил Линднер.

Декларация не представляет собой договор и не создает прав или обязательств по международному праву.

Министерство финансов Германии поручило Банку развития KfW оценить осуществимость проекта, включающего финансовые консультации для поддержки Министерства финансов Украины. Проект также может поддержать Фонд развития бизнеса, чтобы сделать его независимым государственным финансовым учреждением, ориентированным на украинские малые и средние предприятия (МСП).

Конференция в Берлине

Напомним, 11-12 июня в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины. Она собрала чиновников правительств, международных организаций и руководителей компаний. Аналогичные встречи были проведены в Лугано в 2022 году и в Лондоне в 2023 году.

Правительства, руководители и инвесторы уже готовятся к программе восстановления Украины, которая, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более 1 триллиона долларов государственного и частного капитала.

С поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз превышает масштаб американского плана Маршалла, который финансировал восстановление значительной части Европы после Второй мировой войны.